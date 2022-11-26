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أحمد الخطيب

مدير «الطاقة الذرية»: استهداف زابوريجيا قد يؤدي لتأثير مماثل للقنبلة القذرة

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أ ش أ
12:08 م | السبت 26 نوفمبر 2022
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

حذر نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف من استهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال تشوداكوف، في تصريح نقلته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن استهداف منشأة تخزين الوقود المستهلك لمحطة زابوريجيا؛ قد يؤدي لتأثير مماثل للقنبلة القذرة.

جروسي: تنشيط الجهود لإنشاء منطقة لحماية الأمن النووي حول محطة زابوريجيا

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى قد أعلن تنشيط الجهود لإنشاء منطقة لحماية الأمن النووي حول محطة زابوريجيا بعد سلسلة الغارات التي استهدفتها نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بلاده تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية للامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

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بقلم أ ش أ