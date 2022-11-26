«صحة السويس»: إقرارات على أصحاب المحلات لعدم بيع مشروبات الطاقة للطلاب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، قيام لجان التفتيش والمراقبة على الأغذية، خلال الحملات التي تنظمها لمراقبة المحال والمنشآت الغذائية بتوقيع أصحاب محالات السوبر ماركت على إقرارات بعدم بيع مشروبات الطاقة، بالإضافة إلى انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 11 ديسمبر المقبل.

إقرارات بعدم البيع لمشروبات الطاقة

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن الحملات تستهدف المرور على بعض الفنادق والمدارس والسوبر ماركت ومخازن للسلع التموينية، مشيراً إلى أنه جرى توقيع أصحاب السوبر ماركت على إقرارات بعدم بيع مشروبات الطاقة لطلبة المدارس الذين يقل عمرهم عن 18 عاما.

حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 11 ديسمبر ولمدة 4 أيام

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل وذلك ضمن إطار جهود الدولة متمثلة في وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفى إطار أيضاً المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي العالمى والإقليمي لمرض شلل الأطفال.

وأوضح «الحفناوي»، أن الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات بجميع محافظات الجمهورية بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والفرق المتنقلة من شقة لشقة التطعيم بالمجان، لافتاً إلى تواصل جهود واستعدادات الإدارة العامة للشئون الوقائية للتحضير لانطلاق الحملة القومية.