كييف تطلق مبادرة «حبوب من أوكرانيا» لدعم الدول الأفريقية بـ60 سفينة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إطلاق مبادرة «حبوب من أوكرانيا»، للمساهمة في دعم الدول الأكثر فقرًا في أفريقيا بالغذاء، بمناسبة الذكرى التسعين للمجاعة التي شهدتها أوكرانيا السوفيتية، ويُطلق عليها اسم «هولودومور».

وأشار زيلينسكي في بيان، نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، في نسختها الإنجليزية - إلى أن المبادرة ستتضمن إرسال 60 سفينة مُحملة بالحبوب إلى الدول الأكثر فقرًا في أفريقيا، بحلول منتصف العام المقبل 2023.

زيلينسكى: أفريقيا في حاجة شديدة للغذاء

قال زيلينسكي في إعلانه: «حتى مع معاناة بلادنا من عجز الغذاء، والأراضي الزراعية المُدمرة، وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق، لن ننسى أبدًا دورنا كمواطن دولي مسئول، خاصة أننا مررنا بتجربة المجاعة بأنفسنا».

وتابع أن أفريقيا في حاجة شديدة للغذاء، وأوكرانيا مستعدة لدعم الشعوب الأكثر ضعفًا لسد حاجاتهم، لافتًا إلى أنه كجزء من المبادرة، سيتم إرسال حبوب أوكرانية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية، مثل السودان واليمن والصومال.