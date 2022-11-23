وزارة التضامن: برنامج «فرصة» أتاح 7750 وظيفة في شركات القطاع الخاص

أكد برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي»، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملتقيات التوظيف ساهمت في توفير 7750 فرصة عمل، لافتا إلى أن ملتقي الشرقية، أتاح 2500 فرصة عمل، في 25 شركة بالقطاع الخاص، وفى ملتقى المنوفية تم توفير 3 آلاف فرصة عمل، في 27 شركة بالقطاع الخاص، وفى ملتقى القاهرة «معا»، تم توفير 1500 فرصة عمل داخل 10 شركات قطاع خاص.

ملتقى توظيف أسيوط ساهم في توفير 750 فرصة عمل

وأكد برنامج فرصة على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ملتقى توظيف أسيوط ساهم في توفير 750 فرصة عمل، داخل 7 شركات قطاع خاص.

وأشار البرنامج، إلى عقد لقاء مع 2000 مستفيد من تكافل وكرامة ممن لديهم رغبة جادة في العمل، وذلك للالتحاق بإحدى الشركات بشرق المنيا لتمكينهم اقتصاديا من خلال تقديم 1500 فرصة عمل في مجال الصناعة والزراعة.

برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل

ولفتت وزارة التضامن إلى أن برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل والذين تم رفضهم ببرنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت التضامن أن منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن البرنامج سيساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، إلى جانب تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة.