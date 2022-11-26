«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في الإسكندرية غدا: شبورة مائية على الطرق

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا، شبورة مائية، مع استمرار برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، في ظل الأجواء الشتوية التي تعيشها عروس البحر الأبيض المتوسط وإعلان حالة الطوارئ من شركة الصرف الصحي لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة وسقوط الأمطار.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه مع حالة الطقس في الإسكندرية غدا تغيب الأمطار مع هبوط شبورة مائية على الطرق الزراعية، ضمن رابع أيام نوة باقي المكنسة التي انطلقت أمس الأول الخميس ولا زال تأثيرها على الإسكندرية مستمر.

تحذير من الشبورة المائية مع حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وحذرت محافظة الإسكندرية كافة قائدي السيارات من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى المحافظات الأخرى وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث طالبتهم بالقيادة على سرعة متوسطة لعدم حدوث أي حوادث طرق صباحية.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وترتبط حالة الطقس في الإسكندرية غدا، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 22 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، وهو ما يعكس انخفاضا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وتنخفض حركة ارتفاع الأمواج عما كانت عليه من اضطراب خلال الأيام الماضية حيث تتراوح ارتفاعها من 1 إلى 1.75 متر، وهو ما يؤثر على حركتي الملاحة والصيد بشكل متوسط.

تفاصيل الطقس غدا بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس في الإسكندرية غدا إعلان شركة الصرف الصحي استعدادها لأي طارئ من خلال انتشار سيارات الشركة في المناطق الساخنة بالإضافة إلى تنظيف الشنايش تحسبا لأي هطول أمطار ممكنة.