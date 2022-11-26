والد أنغام: حالتها تحسنت كثيرا.. ولا تزال في المستشفى

قال الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، إنه دائما ما يتواصل مع ابنته الفنانة أنغام، موضحا أن حالتها لا تزال مستقرة حتى الآن، «الحالة مستقرة جدا الحمد لله، والدكاترة طمنوني، وخرجت من العناية المركزة».

سليمان: أنغام تحتاج لوقت تحت متابعة الأطباء

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأطباء متابعي حالة الفنانة الكبيرة أنغام أكدوا له أن مرضها لا يزال بسيطا، لكنها تحتاج لوقت يجب وضعها فيه تحت المتابعة والفحص.

سليمان: مسألتش أبدا هي هتخرج إمتى علشان مستعجلش الأمور

واستطرد: «أنا مسألتش أبدا هي هتخرج إمتى علشان مستعجلش الأمور، وبحاول أخلي الأطباء يشتغلوا براحتهم علشان الأطباء ميحسوش أننا مستعجلين ونسيبهم يشتغلوا براحتهم، وحركة الأمعاء اتحسنت الحمد لله».