إلهام شاهين تدعم أنغام في أزمتها الصحية: «بحبك من كل قلبي»

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة دعم ومساندة للفنانة أنغام في الأزمة الصحية التي تمر بها حاليًا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال نشر صورة تجمعهما سويًا.

الحالة الصحية للفنانة أنغام

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «صديقتي الغالية الفنانة الجميلة أنغام، ألف سلامة حبيبتي، ربنا يعطيكي الصحة ويحميكي من كل شر، ونستمتع دائماً بفنك الراقي وصوتك الرائع، بحبك من كل قلبي، وبتمنى لك كل الخير».

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها من داخل وخارج الوسط الفني، أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للفنانة أنغام وأن تتجاوز هذه الأزمة الصحية مع عودتها سريعًا لكل عشاقها.

إلغاء الحفلات

وكانت إدارة أعمال الفنانة أنغام، قد أعلنت عن حجزها بإحدى المستشفيات الكبرى بسبب أزمة صحية تمر بها، جراء تداعيات عملية جراحية خضعت لها منذ عدة أيام وترتب عليها مضاعفات، ومن ثم تم الاعتذار عن كل الحفلات والمشروعات الفنية التي كان من المقرر لها إجراؤها خلال هذه الفترة.