شيرين عبدالوهاب تدعم أنغام: «كلنا جنبك لحد ما ترجعيلنا بالسلامة»

دعمت الفنانة شيرين عبدالوهاب،عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الفنانة أنغام في أزمتها التي تعرضت لها منذ أيام.

ونشرت شيرين عبدالوهاب صورة لأنغام وعلقت عليها قائلة: «ألف سلامة عليكي يا أختي يا غالية، وإن شاء الله تقومي بألف سلامة لجمهورك اللي بيحبك، وكلنا جنبك لحد ما ترجعيلنا بالسلامة، وربنا معاكي إن شاء الله».

الصفحة الرسمية لـ أنغام تعلن تعرضها لأزمة صحية

وأعلنت الصفحة الرسمية لأنغام منذ أيام تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى من خلال بيان، جاء نصه كالتالي: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول».

شقيق أنغام ينفي إصابتها بشلل في المعدة

ويتم تدوال أخبار عبر السوشيال ميديا أصابة أنغام بشلل في الأمعاء لينفي ذلك خالد سليمان، شقيق المطربة أنغام، في تصريحاته مع «الوطن» إصابة شقيقته بشلل في المعدة، فيما حرصت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على زيارتها، أمس الخميس، وأكدت لـ«الوطن» أن أنغام مسموح لها بالزيارات وممنوعة من الكلام