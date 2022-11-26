«حياة كريمة»: توقيع بروتوكول تعاوني مع «الأعلى للجامعات» للحث على ثقافة التطوع

قالت ندى خضر، مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن البروتوكول التعاوني الذي جرى تدشينه ما بين المجلس الأعلى للجماعات ومؤسسة حياة كريمة يهدف لنشر ثقافة التطوع، والتعريف بالمشروعات لقومي «حياة كريمة».

خضر: تنظيم زيارات ميدانية على أرض الواقع

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هدف البروتوكول التعاوني دمج شباب الجامعات في تجربة حياة كريمة، وكذا تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لرؤية إنجازات المشروع على أرض الواقع، ما نجم عنه الكثير من النجاحات.

خضر: نسعى لاستكمال مسيرة تعاون بين كل المجالات

واستطردت: «بسبب الاستجابة والنجاح في المرحلة الأولى من المبادرة، وتكليلا لهذا النجاح، فقد جرى عقد بروتوكول تعاوني ما بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات لاستكمال مسيرة التعاون في كافة المجالات الطبية والاجتماعية والبحثية، بهدف الاهتمام بالشباب، وإيلاء أهمية خاصة للطلاب الجامعيين».

وأوضحت أنه وبموجب البروتوكول، فسيتم التعاون في تنظيم القوافل الشاملة الطبية والبيطرية والزراعية، مع تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للفئات الأكثر احتياجا، وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الجامعية، بخلاف تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والاهتمام بالجانب الهندسي.

وتابعت: «بتوجيه من وزير التعليم العالي فسيتم التنسيق مع كليات الفنون الجميلة والهندسة بالجامعات المصرية لتجميل قرى ومحافظات حياة كريمة من خلال تصميم وابتكار عدد من الرسومات المعمارية والفنون التشكيلية خاصة في مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب».