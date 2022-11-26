الانتهاء من تنفيذ 69.6% من مشروعات الغاز ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ الخدمات المختلفة لخدمة أهالي قرى المنوفية، وتقديم كافة الدعم للقرى الأكثر احتياجًا في كافة المجالات في إطار حرص الدولة لأن تشمل المشروعات كافة الخدمات المختلفة المقدمة إلى المواطنين.

حياة كريمة تحدث طفرة في تقديم الخدمات

وشمل هذا الدعم مشروعات الغاز الطبيعي، الذي أحدثت فارقًا كبيرًا بعد الانتهاء من عدد كبير من تلك المشروعات بالعديد من القرى الأكثر احتياجًا التي كانت قد فقدت الأمل في عيش حياة كريمة، ولكن بمجرد مجيء مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة عظيمة.

وقال العقيد مهندس ممدوح فوزي مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للغاز الطبيعي في قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولازال العمل مستمرا في 20 مشروعا، بنسبة تنفيذ 69.6 %.

البدء في المرحلة الثانية

وأكد مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية، أنه سيتم البدء في تنفيذ محطة غاز بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفعل في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة المنوفية.