قافلة موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية سعود بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية سعود إحدى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تسهيل مهام الجمعيات المشاركة في حياة كريمة

شارك في التنظيم واستقبال القافلة وتسهيل مهمة فريق العمل جمعية المنشية الجديدة لتنمية المجتمع بمركز الحسينية، إحدى الجمعيات الفائزة في برنامج صناع الخير «تشبيك»، لدعم الجمعيات الفاعلة في المحافظات المختلفة، وبخاصة في قرى مبادرة حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن قافلة قرية سعود واحدة من قوافل مبادرة عنيك فى عنينا، لمحاربة العمى التي يتم تنظيمها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشار عبدالجليل، إلى أن القافلة واحدة من سلاسل القوافل التي يتم تنظيمها للأهالي في نطاق عمل الجمعيات الفائزة في برنامج تشبيك، تحفيزا لهذه الجمعيات.

توقيع الكشف الطبي على 740 مواطنا

ولفت إلى أن القافلة قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي على 740 من الأهالي وصرفت القطرات العلاجية لـ202 منهم، إلى جانب تشخيص الاحتياج إلى نظارات طبية لـ260، وتشخيص الاحتياج لجراحات عيون لـ217 تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات في القريب العاجل.

وشملت أنشطة القافلة توقيع الكشف وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات وتسليم النظارات، وإجراء العمليات لغير القادرين بالمجان.

يذكر أن صناع الخير تشارك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الشرقية، من خلال تنظيم القوافل الطبية الموسعة، وتقديم خدمات توقيع الكشف الطبي على الآلاف من المستحقين في مجالات العيون، وإجراء العمليات الجراحية والمشاركة في سداد قيمة المخالفة عن المباني للأسر المستحقة، وتوزيع المساعدات الموسمية.