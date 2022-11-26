رئيس مالطا: مصر دولة قوية ومحورية في منطقة المتوسط

أكد رئيس جمهورية مالطا جورج فيللا، أن مصر دولة قوية ومحورية في منطقة المتوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المالطي للسفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالطا.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رئيس الجمهورية المالطي، أعرب عن تقديره للطفرة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا في الفترة الحالية.

وطلب الرئيس المالطي، نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال إن تعزيز العلاقات بين البلدين، يأتي على رأس أولويات أجندة السياسة الخارجية المالطية.

رئيس مالطا يهنئ مصر على استضافتها لمؤتمر المناخ

كما هنأ الرئيس المالطي مصر، على استضافتها الناجحة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

واستعرض السفير المصري، كل مجالات التعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه، والجهود الحثيثة للسفارة، لاستئناف الربط الجوي المباشر بين البلدين عبر إحدى شركات الطيران المصرية.

وأشار إلى التأثير الإيجابي الكبير للربط الجوي المباشر على التدفقات السياحية المُتبادلة، وكذا التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما تطرق السفير خالد أنيس إلى أوضاع العمالة المصرية في مالطا، بما في ذلك مقترحات تستهدف الحفاظ على مصالحهم ورعاية شئونهم.

وتناولت المقابلة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التشاور حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.