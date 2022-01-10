رئيس مالطا يحذر من «التباين الصارخ» في توزيع لقاحات كورونا

قال جورج فيلا رئيس مالطا، إن هناك تباينا صارخا في قابلية الوصول إلى اللقاحات، ما بين من يتمتعون بالقدرة على ذلك، ومن يفتقرون إليها، متابعا: «على العالم أن يخلص نفسه من هذا الفيروس، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضمان توفير اللقاحات لشتى سكان العالم».

صعوبة وصول لقاحات كورونا لملايين البشر

أضاف فيلا خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوصول إلى اللقاحات أمر يتعذر تحقيقه لملايين وسكان العالم، وهو لا يتعلق فقط بالمعلومات العلمية والإحصائيات، فيجب التأكد من عدم تخلف أي دولة عن الركب.

وأكمل: «كان هناك محاولات لتوزيع اللقاحات مجانا إلى الدول الأخرى التي لا تستطيع توفيرها، وهناك دور للشباب كي يلعبوه فيما يتعلق بالتضامن العالمي خلال هذه الأحداث».

استمرار النقاش وتعزيز ثقافة الإقناع

أتمّ: «أحث الشباب والكبار على المزيد من الانخراط بشكل أكثر قربا، والحديث عن الأمور ذات الاهتمام المشترك، من أجل تحقيق التعاون الكامل، وأدعو جميع المشاركين في المنتدى إلى الحرص على الاستمرار في النقاش وتعزيز ثقافة الإقناع، بدلا من ثقافة المواجهة والإجبار والقهر، بناءً على احترام الآراء المختلفة، حتى تتم المقاربة بين مختلف الشعوب والدول».