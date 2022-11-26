وليد توفيق يدعم أنغام: صوت مصر الحنون.. قلوبنا معك

دعم الفنان وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنانة أنغام في أزمتها الصحية، التي تتواجد إثرها داخل أحد المستشفيات.

ونشر وليد توفيق صورة لأنغام، وعلق عليها قائلة: «الفنانة الجميلة صوت مصر الحنون الدافئ الغالية أنغام، قلوبنا معك وكل أمنياتي لك بالشفاء العاجل ودوام الصحة، لكي تعودي لجمهورك ومحبيك بصوتك الرائع الذي نشتاق له دائما.. محبتي لك ولأسرتك الكريمة».

أنغام تغادر العناية المركزة

أعلن الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام في تصريحات تلفزيونية، أن حالة ابنته الصحية بدأت في التحسن، وغادرت العناية المركزة إلى غرفة عادية بعد عودة حركة الأمعاء مرة أخرى، موجها الشكر لجمهورها، ولكل شخص دعا لها.

يذكر أن الحساب الرسمي لأنغام عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أعلن منذ أيام، تعرضها لأزمة صحية طارئة، دخلت إثرها المستشفى ما جعلها تضطر إلى إلغاء جميع ارتباطاتها الفنية في الوقت الحاضر.