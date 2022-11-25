تامر عاشور يؤدي أغنية «أنا بعشق البحر» مع أنغام خلال استضافته ببرنامجها

شاركت الفنانة أنغام مع النجم تامر عاشور في دويتو غنائي مميز وممتع بأغنية «أنا بعشق البحر» للنجمة الكبيرة نجاة الصغيرة، وذلك على مسرح برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc».

تامر عاشور يقدم باقة من أجمل أغانيه

كما قدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه خلال استضافته بالبرنامج ومن ضمنها أغنية «بقول عادي» وأغنية «كلمة أحبك»، وأغنية «هاجي على نفسي».

وكشف الفنان تامر عاشور كواليس بعض أعماله الغنائية وذلك خلال استضافته بالجزء الأول بالبرنامج، قائلا بأن الغناء لم يكن في خطته، كما أنه عزف وراء المطرب دياب في أغنية غمازات.

أبرز تصريحات تامر عاشور

وتابع: «كنت أبيع ألعابي ودراجتي لشراء الأدوات الموسيقية منها الأورج، وعملت عازف بعد ذلك ثم درست في معهد الموسيقى، وأول لحن سجلته بصوتي كان لأغنية ذكريات كدابة في منزلي».

وواصل: «أول أغنية لحنتها وغنيتها بنفسي كانت كلموها عني، وأعتبر أغنية قولوه سماح من أهم الأغاني في مشواري الفني، ومش بعرف أفصل ألحان للمطربين».