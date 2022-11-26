رئيس بيلاروسيا يعرب عن تعازيه للوفاة المفاجئة لوزير الخارجية فلاديمير ماكي

أعرب رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن تعازيه للوفاة المفاجئة لوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، وفق ما نقلته رويترز.

روسيا: لقد صُدمنا بخبر وفاة ماكي

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على موقع تليجرام: «لقد صدمنا بتقارير وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي»، بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وجرى الإعلان عن وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي، والذي يشغل منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.