وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل وفاة وزير الخارجية البلاروسي فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي، الذي يشغل منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.

وكان وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، أعرب قبل أيام من وفاته، عن أمله في أن تُسهم قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المقرر عقدها في يريفان؛ في تحسين الدور الذى تقوم به المنظمة، داعيًا الدول الأعضاء في المنظمة إلى السعي لتحقيق مستوى من الشراكة والتضامن، الذى يجعل من الممكن ضمان الأمن بين دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.