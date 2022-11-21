وكيل «صحة السويس»: انتهاء 90% من استعدادات إطلاق التأمين الصحي الشامل

تعمل مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، ومختلف الأجهزة المعنية، على قدم وساق من أجل إنهاء الاستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل مطلع العام القادم.

التأمين الصحي الشامل في السويس

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزراة الصحة بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن 90% من تجهيزات الإنشاءت تم الانتهاء منها، من حيث تجهيز الوحدات الصحية والمراكز الخاصة بطب الأسرة بمختلف أحياء المحافظة، وأصبحت جاهزة لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لأطقم التمريض والموظفين بتلك المراكز والوحدات، لافتا إلى أنه تم تنظيم دروات متعددة للأطباء في التخصصات المختلفة لرفع الكفاءة والإعداد للمنظومة الجديدة.

وتابع «الحفناوي»، أنه بحث خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور مسئولي الحسابات ومدراء المكتب الفني والتخطيط والشئون المالية والإدارية والقانونية والإدارة الهندسية والعقود والمشتريات، سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية وتوصيل المرافق لمجمع السويس الطبي وسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والصرف الصحي لتشغيل المجمع الطبي، استعداداً لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تذليل العقبات أمام المنظومة الجديدة

وأكد وكيل وزارة الصحة أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أصدر توجيهاته إلى جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، لتذليل جميع العقبات وحل المشكلات من أجل سرعة إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالشكل الذي يليق بالمواطن السويسي.

وطالب «الحفناوي»، الإدارات المعنية، بمضاعفة الجهود وتذليل أي عقبات والتعاون فيما بينها والتنسيق الكامل لتشغيل المنظومة في أسرع وقت، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في هذا الشأن.