«حياة كريمة» تكشف تفاصيل التعاون مع «الأعلى للجامعات»: قوافل وحملات توعية

قالت الدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إنّ البروتوكول الذي جرى توقيعه بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات، جاء ضمن سلسلة موسعة من الشراكات التي تسعى إليها المؤسسة، في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المساعدة بعدد ضخم من الجامعات المصرية

وأضافت «البهنساوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة توحيد كل الجهود المبذولة على الأرض، وبناءً على ذلك، جرى توقيع بروتوكول بين مؤسسة حياة كريمة، والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وكل رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

ولفتت إلى أن المجلس سيساعد المؤسسة بعدد ضخم من الجامعات المصرية في كل المحافظات والتخصصات العلمية المختلفة، إذ تخطى عدد المتطوعين في المؤسسة 36 ألف متطوع حتى الآن.

تعاون مشترك بين الأعلى للجامعات وحياة كريمة

تابعت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، أن البروتوكول يهدف إلى تنسيق التعاون المشترك وتكامل الجهود بين المجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة حياة كريمة مع كل الشركاء، موضحًا أن «الجامعات المصرية في كل المحافظات، عليها دور كبير جدا في المبادرة»، من خلال المتطوعين وكل الكليات والتخصصات العلمية الموجودة في هذه المناصب.

وقالت إننا نحتاجهم لتوحيد الجهود، للارتقاء بالمستوى التعليم والصحي والاقتصادي والاجتماعي، للأسر في قرى حياة كريمة، في أكثر من 20 محافظة، مشيرةً إلى أن المؤسسة تستهدف توفير خدمات تعليمية وصحية أساسية، وتعظم القدرات في أعمال منتجة في إطار مؤسسة حياة كريمة.

وأكدت أنه بموجب البروتوكول، سيجري تنظيم قوافل شاملة وطبية مجانية، وقوافل بيطرية وقوافل زراعية لخدمة القرى الاكثر احتياجا، وتقديم خدمات طبية وصرف العلاج وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الجامعية بشكل مجاني وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية في كل القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين في القرى المستفيدة من حياة كريمة.