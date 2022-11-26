«حياة كريمة» تجهز 100 عروسة في المنيا ضمن مبادرة «يدوم الفرح»

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، وذلك ضمن مبادرة «يدوم الفرح» والتي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتجهيز 100 عروسة من المقبلين على الزواج، من خلال التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفا عن كاهل أسرهن.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بالمسرح الروماني بكورنيش النيل، بحضور خالد أحمد المدير التنفيذي للمؤسسة لشمال الصعيد، أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، أعضاء مجلس الشيوخ، عدد من وكلاء الوزارة، وأهالي العرائس.

أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ مصر

أكد المحافظ خلال كلمته أن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.

تحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الاسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، كما قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة والقائمين عليها وأعضاء المؤسسة من شباب محافظة المنيا الذين نفخر بهم جميعا ، كما أعرب المحافظ عن خالص أمنياته للعرائس بحياة زوجية سعيدة، تملوها السكينة والمودة.

كما أبدى نائب محافظ المنيا، سعادته بهذه الاحتفالية موجها التحية والتقدير إلى رئيس الجمهورية والذي وجه بأن تعمل جميع المؤسسات والجهات معا من أجل المواطن المصري وكذلك مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية هي هدية من محافظة المنيا لأبنائها.

وأكد خالد أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة لمنطقة شمال الصعيد،أن مبادرة «يدوم الفرح»، جاءت تحت هذا الشعار، لتدخل حياة كريمة السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً.

وقال أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، إن دور مبادرة يدوم الفرح لم يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل أطلقت دورات تدريبية بعنوان مودة لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، وأوضح العمدة أن جهاز العروسة يضم (ثلاجة - غسالة – بوتاجاز - شاشة تليفزيون - حقيبة لمستحضرات التجميل).

وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية، حيث قدم الفنان محمد صلاح عددا من الأغاني المتميزة له وسط أجواء عمتها البهجة والفرحة، وشملت فقرات الحفل عدد من الفقرات الغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لمديرية الثقافة.