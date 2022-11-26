تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في بطولة كأس مصر

يتابع الكثيرون من متابعي كأس مصر موسم 2021 - 2022، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون ضمن مباريات الربع النهائي من البطولة، حيث تعتبر من الجولات الفاصلة، حيث يصعد الفائز إلى مباراة النصف النهائي.

ويعرض موقع «الوطن» في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة على أرض استاد الأهلي WE السلام، بين فريقي الأهلي والمقاولون العرب، وذلك غدًا الأحد 27 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتعرض مباريات كأس مصر بشكل حصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس بشكل مجاني، يتبعها استديو تحليلي لأحداث المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، على شاشة قناة أون تايم سبورتس1، عبر التردد التالي:

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويمكن متابعة مباراة الأهلي والمقاولون ضمن مباريات الربع النهائي من كأس مصر، عبر الموقع الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات «يوتيوب» في بث مباشر.

معلق مباراة الأهلي والمقاولون

ووفق المعلن فإنه يعلق على مباراة الأهلي والمقاولون العرب بكأس مصر المعلق محمد الكواليني.

يشار إلى أن الفائز من المواجهة سيقابل نادي سموحة، في الدور نصف النهائي، بعدما تجاوز الفريق السكندري نظيره فريق السويس بهدفين بدون مقابل.