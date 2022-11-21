موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر.. الطريق إلى قبل النهائي

رغم توجه أنظار عشاق الكرة في العالم، هذه الأيام إلى الدوحة، من اجل متابعة منافسات المنتخبات في كأس العام 2022، الذى انطلقت فعالياته أمس الأحد، بمباراة جمعت بين المنتخب القطرى صاحب الأرض، ومنتخب الإكوادور، إلا أن ذلك الحدث الضخم، لم يمنع الجماهيرة المصرية، من البحث عن موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت في وقت سابق، موعد استئناف مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، يومي السبت والأحد 26 و27 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر

حدد اتحاد الكرة، موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء.

في حين تقام مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 5 مساء.

ويلعب بيراميدز مع البنك الأهلي، يوم الأحد المقبل، أيضا، في تمام الساعة 4 عصرا.

يذكر أن مباريات الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023، سوف تستأنف يوم الأربعاء المقبل، بثلاث مباريات مؤجلة من الأسبوع الثالث، كالتالي.

- فيوتشر × أسوان.

- فاركو × الإسماعيلي

- بيراميدز × البنك الأهلي.

يذكر أن جميع المباريات المؤجلة، من المقرر أن تقام جميعها في نفس التوقيت «الخامسة مساء»، وفقا لما أعلنت عنه لجنة المسابقات باتحاد الكرة.