طلعت عبدالقوي لقناة الحياة: الرئيس السيسي رد باستفاضة على كل ما يخص حقوق الإنسان

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أبلغ رد على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان المصرية، كان من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش مشاركته في قمة المناخ.

مصر بها حوار وطني ولجنة عفو رئاسي

أضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي، أكد لنظيره الأمريكي، أن لدى مصر استراتيجية كاملة مكتملة حول حقوق الإنسان، كما ويوجد في مصر حوارا وطنيا ولجنة عفو رئاسية.

عبدالقوي: رد الرئيس كان قاطعا

واستطرد: «رد الرئيس السيسي كان رد قاطع، وانتهى الكلام بينهم أن الرئيس الأمريكي، قال إن مصر أم الدنيا، وبلاش حد يزايد على مصر، واشتغلت على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي كانت استراتيجية غير مسبوقه، كما أن الدستور المصري به الكثير من النصوص الخاصة بالحقوق والواجبات».

وأوضح أن المواطنين المصريين ينعموا بحقوق الإنسان الحقيقية في كل المجالات كالصحة والتعليم، بخلاف المواد الخاصة بالدستور المصري الخاصة بمثل هذا الشق، بخلاف ما أطلقته الحكومة المصرية من مبادرة حياة كريمة، التي ستوفر للمواطنين حياة كريمة بكل المحافظات.