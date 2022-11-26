جرعة هيروين تنهي حياة سائق في الطالبية

لقي سائق مصرعه إثر تعاطيه جرعة لمسحوق الهيروين المخدر أدت إلى وفاته في الحال.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع يفيد فيه وفاة سائق 25 سنة ومقيم الطالبية إثر تعاطيه جرعة لمسحوق الهيروين المخدر.

جرعة هيروين السبب

وتبين أنه نتج عن الجرعة هبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة ووفاته فى الحال، تم التقابل مع شقيق المتوفى 31 سنة موظف بشركة عقارات وقرر أمام المقدم محمد نجيب رئيس المباحث أنه حال تواجد المتوفى صحبة نجل عمهما 28 سنة عامل ومقيم دائرة القسم شعر بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة لمسحوق الهيروين المخدر فقام الأخير بنقله إلى قسم السموم بقصر العيني وتوفي.

لا شبهة جنائية

وأضاف أن شقيقه خرج من مصحة لعلاج الإدمان منذ أكثر من 6 سنوات ولم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائيا.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.