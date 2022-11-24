5 وفيات و53 مصابا في حوادث متفرقة بمحافظات مصر خلال 24 ساعة

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الحوادث التي خلفت وراءها ضحايا عدة، تمثلت في مصرع 6 أشخاص، منهم 5 في حوادث طرق، وفتاة بسبب غاز السخان الذي يسمى «القاتل الصامت» في فترة الشتاء، فيما أصيب 53 شخصا في حوادث طرق متفرقة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن التحركات القضائية في حادثتين في الإسكندرية كان الأبرز خلال أحداث أمس، متمثلا في إحالة صيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات في تهمة قتل طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة، بينما حبس طبيب تخدير 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية وفاة الطفل أيوب.

حوادث طرق محافظات مصر

وقعت حوادث طرق عدة في محافظات مصر، أولها انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين عرب العوامر في أسيوط، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وفي المنيا لقي طفل مصرعه، وأصيب 24 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي.

وشهدت محافظة الشرقية، حادثي سير، ما أدى إلى إصابة 16 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعدد من سيارات الإسعاف التي دفعت بها الهيئة وقت وقوع الحادث.

القاتل الصامت ينهي حياة فتاة

بعيدا عن حوادث الطرق، كانت بني سويف على موعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، لفظت أنفاسها الأخيرة إثر إصابتها باختناق غاز داخل حمام المنزل بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ونُقلت جثتها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وقالت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن تسريبات الغاز وأول أكسيد الكربون في المنازل تسمى «القاتل الصامت»؛ إذ أن بعض السخانات والدفايات والبوتاجازات لا تعمل بشكل جيد وتسبب تسريبا ينتج عنه حالات الاختناق والتسمم.

تحركات قانونية في قضيتي طفلتي الإسكندرية والطفل أيوب

وشهد يوم أمس أيضا تحركات قانونية في قضيتي رأي عام بالإسكندرية، الأولى حين قرر النائب العام إحالة صيدلانية وعاملة معها لمحكمة الجنايات لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا، ما أفضى إلى موتهما.

فيما قررت نيابة أول الرمل بالإسكندرية، حبس طبيب تخدير 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة الطفل أيوب، أثناء إجراء عملية منظار في أحد المستشفيات بالمحافظة، واستكمال التحقيقات في القضية، عقب ورود تقرير الطب الشرعي.