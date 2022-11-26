إصابة 24 شخصا ومصرع 6 آخرين في حوادث متفرقة بمحافظات مصر

حوادث عدة شهدتها محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، كان على رأسها فقأ عين طفلة في إحدى مدارس الفيوم في حادثة مأسوية تختلف عن كل حوادث الطرق المعتادة التي تحدث بشكل يومي.

وكان لحوادث الطرق النصيب الأكبر من أحداث محافظات مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، على رأسها محافظة أسيوط التي شهدت 23 ضحية ما بين مصاب ووفاة ضمن ضحايا اليوم الذين وصل عددهم بشكل كامل إلى 6 وفيات و24 مصابًا.

طفلة تفقد عينها اليمنى في مدرسة بالفيوم

وفقدت طفلة في مدرسة ترسا الابتدائية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عينها اليمنى خلال مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الإعدادية، بحسب والدتها.

وقصت والدتها في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل الموضوع، قائل إنه أثناء محاولة أحد الطلاب ضرب الآخر بقطعة خشبية بها مسمسار، اختلت يده فدخلت الخشبة والمسمار في العين اليمنى لابنتها وفقأت عينها.

أسيوط تتصدر حوادث محافظات مصر

وتصدرت حوادث أسيوط أحداث اليوم، بوقوع عدة حوادث، أولها حين وقع تصادم ميكروباص وسيارة نقل عبر الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط، أسفر عن إصابة 13 شخصًا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وفي مركز ديروط شمالي محافظة أسيوط، وقع حادث مأساوي تسبب في وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين نتيجة وقوع تصادم بين «سيارة وتروسيكل ودراجة بخارية» وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفي المركزي ونقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

لم يقف الأمر عند ذلك بل أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الدائري بالقرب من كمين الطرق دائرة حي غرب أسيوط.

كما عثر أهالي منطقة تقسيم الحقوقيين التابعة لحي شرق أسيوط، على جثة طالب بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، داخل مسكنه في ظروف غامضة.

مصرع شخصين وإصابة 3 في بني سويف

كما لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي بحري كمين سمسطا بالطريق الصحراوي الغربي في المسافة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة سمسطا المركزي والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.