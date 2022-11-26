بوريس جونسون يعلن عن حملة تبرعات لشراء الأدوية لأوكرانيا

تعاون الرئيس البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، وأكبر مزود للمستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة لإطلاق حملة تبرعات عاجلة بمناسبة عيد الميلاد لإرسال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات الأوكرانية، بحسب سكاي نيوز البريطانية.

أهداف حملة التبرعات التي أطلقها جونسون

ويهدف النداء إلى مساعدة المستشفيات التي تواجه خطر نفاد المواد الحيوية في غضون أسابيع إذا لم تتلق التبرعات.

ووفق صحيفة «الجارديان»، فإن دعوة جونسون تتزامن مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، إذ تُقام العديد من الفعاليات الخيرية في البلاد.

جونسون يحث البريطانيين على التبرع لأوكرانيا

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق: «البريطانيون معروفون بكرمهم وانفتاحهم العقلي ويظهرون هذه الصفات حتى عندما تكون الأوقات صعبة في البلاد، لذلك، أحث الناس على التعمق أكثر في التبرع في عيد الميلاد هذا العام»، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.