نصائح مهمة من هاني الناظر لتقوية المناعة.. منها «المشي وعدم التوتر»

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عددا من النصائح بغرض تقوية جهاز الفرد المناعي من أجل مقاومة الأمراض المختلفة، خاصة في ظل انتشار الأمراض الجديدة.

وقال «الناظر»: «أرجو من حضراتكم العمل على تقوية جهازكم المناعي هذه الأيام لمقاومة الأمراض المعدية المختلفة وهذا يحتاج للخطوات الآتية: أولا التغذية الصحية بتناول السلطة الخضراء يوميًا، والحرص علي تناول الاسماك خاصة السردين والتونة والماكريل، وتناول الفاكهة مثل الجوافة والبرتقال والرمان، والبعد عن الحوادق والمخللات والحلويات المصنعة».

ممارسة رياضة المشي بانتظام بمعدل نصف ساعة يوم بعد يوم

وأضاف «الناظر» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يجب الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة مثل القرفة والجنزبيل والكاكاو، ثانيًا ممارسة رياضة المشي بانتظام بمعدل نصف ساعة يوم بعد يوم، ثالثا النوم المنتظم ثماني ساعات متواصلة مساء بعيدا عن السهر المتأخر».

وتابع استشاري الأمراض الجلدية: «رابعا البعد عن التوتر والشد العصبي من خلال تجاهل متابعة الأخبار السيئة، وما ينشر علي صفحات التواصل الاجتماعي من جرائم وفضائح وشائعات».