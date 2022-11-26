والد أنغام لـ إيمان الحصري: حالة ابنتي مستقرة.. الأخبار عن صحتها جيدة

قال الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، إن حالتها مستقرة حتى الآن، ودائما ما يطمئنه الأطباء على تطورات حالتها الصحية، «الحالة مستقرة والأخبار النهاردة جيدة جدا جدا الحمد لله، وخرجت من العناية المركزة».

سليمان: ربنا يطمنا عليها إن شاء الله

وأستطرد «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»: «أنا شاكر فضلك وفضل كل الناس اللي بيدعوا ليها، وربنا يطمنا عليها إن شاء الله».