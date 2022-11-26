أهالي «قاي» يطالبون بإطلاق اسم طبيب توفي أثناء عمله على الوحدة الصحية

طالب أهالي قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، بتخليد اسم الدكتور احمد سليمان محمود، 33 سنة، طبيب الوحدة الصحية بالقرية، الذي وافته المنية، فجأة، الأربعاء الماضي، أثناء عمله بالوحدة، وذلك بإطلاق اسمه على الوحدة الصحية التي كان يعمل بها.

وكيل وزارة الصحة ببني سويف يؤدي واجب العزاء في الطبيب

وأدى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، واجب العزاء يرافقه وفد من قيادات المديرية لأسرة الطبيب الراحل بمسقط رأسه في محافظة الفيوم، مؤكدا أن الفقيد كان مثالاً في الخلق والتواضع والعمل.

أهالي قرية قاي يطالبون بإطلاق اسم الطبيب على الوحدة الصحية

وطالب أهالي قرية قاي بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، بتخليد اسم الراحل بإطلاق اسمه على الوحدة الصحية التي كان يعمل بها، مؤكدين أنه كان مثلاً في الأخلاق، وكان يتحلي بالصبر، وعُرف بينهم بـ«طبيب الغلابة» لحرصه على سماع شكواهم المرضية، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل منهم.

أحد أهالي قرية قاي: الراحل خدم الصغير والكبير

وقال أحمد رمضان رزق، أحد أهالي قرية قاي، إنه أقل ما نقدمه لطبيب خدم القرية لسنوات، هو المطالبة بإطلاق اسمه على الوحدة الصحية التي كان يعمل بها، فقد كان اخ لأهالي القرية لم يتأخر يوم عن إسعاف أي منهم.

وأشار إلى أن أهالي القرية تقدموا بطلب إلى مديرية الصحة يطالبون فيه بإطلاق اسم الطبيب الراحل على الوحدة الصحية بالقرية، تخليدا له

وكان أهالي القرية قد حرصوا على اداء صلاة الجنازة على جثمان الطبيب، بأحد المساجد، قبل نقله لمقابر أسرته بقرية خليفة يونس، بمركز طامية بمحافظة الفيوم محل إقامته وسافر العشرات منهم لمرافقة الجثمان حتى الانتهاء من دفنه بمقابر الأسرة.

يشار إلى أن قرية قاي بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، قد شهدت وفاة الدكتور أحمد سليمان محمود، 33 سنة، طبيب الوحدة الصحية بالقرية، الذي وافته المنية، فجأة، الأربعاء الماضي، أثناء عمله بالوحدة.