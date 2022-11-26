ضبط 45 طن أرز شعير داخل مخزن بالبحيرة قبل بيعها بالسوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة اليوم حملة تموينية بشبراخيت أسفرت عن ضبط 45 طن أرز شعير داخل مخزن، جرى تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق، كسلعة استراتيجية وبيعها في السوق السوداء.

التحفظ على الأرز المضبوط

وجرى التحفظ على الكمية و توريدها إلى مضرب أرز دمنهور، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة برئاسة الأستاذ مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بالبحيرة.

جهود البحيرة في توريد الأزر

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية واغلتموينية للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت البحيرة أمس أيض ضبط 100 طن أرز جرى تجميعها من المزارعين بشكل غير قانوني وتم توريدهم إلي مضرب الأرز بدمنهور تحت إشراف مديرية التموين.

وتشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات رقابية أثناء عمليات توريد الأرز طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.