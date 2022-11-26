عضو بـ«النواب» لـ نشأت الديهي: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشأن المصري

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي عن مصر ما هو إلا مكلمة، وصُدِّر للإعلام بشكل خاطئ، لأنه ليس قرارًا للبرلمان الأوروبي، ولكنه عبارة عن بيان غير ملزم لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أنه تدخل سافر في الشأن المصري.

وتابع «رضوان»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن عدد الحضور في جلسة البرلمان الأوروبي التي أصدرت البيان ضد مصر، لم يزد عن 7 أعضاء، وكانت الجلسة خاوية، مشيرًا إلى أن البيان احتوى على لغة استعلاء، وتدخل سافر في الشأن المصري، معقبًا: «في فُجر في البيان، وينم عن جهل بعادات وتقاليد المجتمعات المختلفة».

ولفت إلى أن حقوق الإنسان في مصر التي يصل تعدادها لـ104 ملايين نسمة، لا يجب أن تختزل في عدة أشخاص مثلما فعل بيان البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي لا يحترم الفصل بين السلطات في مصر على الإطلاق.