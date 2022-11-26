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أحمد موسى: بيان البرلمان الأوروبي يدافع عن إرهابيين وقتلة

كتب:

شريف سليمان
08:41 م | السبت 26 نوفمبر 2022
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، قائلا: إن البرلمان الأوروبي لا يعرف سوى الدفاع عن الإرهابيين والقتلة.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان البرلمان الأوروبي مسيس، ويستهدف الدولة المصرية، وبه العديد من المغالطات، وليس به مصداقية، قائلا: «كل تقارير البرلمان الأوروبي كده، والـ100 مليون مصري يرفضون البيان».

وتابع: «البيان بيدافع عن المجرم علاء عبدالفتاح، وشوية الإرهابين، وبيتكلم عن شواذ، ولن نسمح لأي برلمان أو أي شخص في العالم، بالتدخل في شئون مصر الداخلية، وحسنا ما فعله البرلمان المصري في بيانه الصادر أمس، والدفاع عن الدولة المصرية، والتعبير عن 100 مليون مصري».

وقال: «مصر ليس على رأسها بطحة، ومش هنسمح بالتدخل في شئون مصر الداخلية، أوروبا كلها كوارث ودول ناس متعرفش غير اللغة القوية، ولازم نرد الصاع صاعين، ولن نسمح بالدفاع عن الجماعة الإرهابية، ده مش على حساب مصر».

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