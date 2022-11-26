أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية كامل العدد: إيه الناس اللذيذة دي

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما في الأكاديمية البحرية في الإسكندرية، رفع شعار كامل العدد.

وشارك سعد جمهوره مجموعة صور من الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وعلق عليها قائلا: «من حفلة الأكاديمية البحرية في الإسكندرية النهارده، إيه الناس اللذيذة دي».

وقدم سعد، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة وأبرزها أغنية «وقت شدة» التي طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدات عالية عبر يوتيوب.

أغنية وقت شدة

وحقق أحمد سعد نجاحا كبيرا بأغنية وقت شدة والتي طرحها الشهر الماضي وتصدر التريند ونالت إشادات الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية: «حبينا ناس بيخدعونا.. في وقت شدة بيسيبونا.. وبكرة جاي مش بعيد.. هيبقوا يحلموا يشفونا.. عايشين تمام ومية مية.. عادي الفراق ده مش قضية.. خلاص أخدت ع الجراح وع الوجع وع الأذية».