أحمد سعد تريند يوتيوب مصر بـ«وقت شدة».. نصف مليون مشاهدة

تصدر الفنان أحمد سعد، تريند موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «وقت الشدة» التي طرحها منذ ساعات.

وحققت أغنية الفنان أحمد سعد الجديدة «وقت شدة» نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد ساعات من طرحها والأغنية إنتاج شركة مزيكا.

أغنية وقت شدة من ألبوم «وسع وسع»

«وقت شدة» هي سادس أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد «وسع وسع»، وهي من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، وهي من إنتاج شركة «مزيكا» للمنتج محمد جابر.

وتدور فكرة أغنية وقت شدة في إطار درامي خفيف، جسد من خلاله أحمد سعد دور الراوي، الذي يحكي مواقف حياتية تدور حول مفهوم الصداقة، والحب، والأسرة، الكليب من إخراج المخرج إسلام هشام، وهو التعاون الثالث بينه وبين سعد بعد كليبين «بنادي عليك» و«وسع وسع».

أحمد سعد: شكرا لجمهوري

وأعرب الفنان أحمد سعد لـ «الوطن» عن سعادته البالغة لما حققته الأغنية مؤكدا أن الجمهور هو السبب الرئيسي وراء نجاحها وبقائها في التريند.

يذكر أيضا أن أغنيات ألبوم «وسع وسع» حققت رواجا كبيرا، وأحيا «سعد» مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.