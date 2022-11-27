حكاية «سمر وجهاد» على عربية كبدة في المنوفية.. ولاد الأصول

«ولاد الأصول» عربة كبدة لفتاتين في العشرين من عمرهما في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، لفتا أنظار الجميع ونالا حب وتقدير المنايفة، «سمر وجهاد» صديقتان حصلتا على دبلوم تجارة، وقررتا العمل سويًا ليساندا بعضهما البعض، حتى أصبحتا حديث الشارع المنوفي نظرا لكفاحهما وبحثهما عن لقمة عيش حلال.

الشغل مش عيب شعار سمر وجهاد

«الشغل مش عيب وأنا وصاحبتي بندور على لقمة عيش حلال وبنسعى علي رزقنا، والحمد لله أكلنا حلو والناس كلها بتشكر فيه» بهذه الكلمات بدأت سمر السيسي صاحبة عربة الكبدة حديثها لـ«الوطن»، موضحة أنها بدأت عملها في عدد من محلات الطعام منذ سبعة أعوام واكتسبت خبرات كثيرة جعلتها تفكر إنشاء مشروعها الخاص بالرغم من بساطته: «نفذنا مشروعنا الخاص وكل يوم بنكبر عن اليوم اللي قابله وحملنا نكون أكبر مطعم في المنوفية».

للبنات فقط

وأضافت سمر أنها ستجعل البنات فقط هن العاملات معها في المشروع: «هشغل البنات بس معايا ولا عزاء للرجالة»، مشيرة إلى أن سبب اسم «ولاد الأصول» خطر ببالها لأنها قررت أن تجعل السيدات فقط هن أصحاب تلك العربة، موجهة نصيحة إلى الشباب بعدم الاستسلام للبطالة، والكفاح من أجل مستقبلهم.

وتابعت: «حينما قررت عمل المشروع الخاص وجدت بجوارها صديقتها جهاد والتي أعطت مثالًا رائعًا في الصداقة والأخوة، نجاح المشروع حتي الآن مرتبط بالتكاتف بينهما والبحث عن استمرار النجاح في الفترة المقبلة عن طريق مزيد من الاجتهاد والعمل سويا».