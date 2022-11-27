أستاذ أمراض صدرية: مخفضات الحرارة تعالج الفيروس المخلوي التنفسي

طمأن الدكتور عاطف القرن، أستاذ أمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس جمعية أسيوط للصدر، المواطنين بأن الفيروس المخلوي هو فيروس قديم يظهر كل عام بشكل جديد ولا قلق منه، مقدما للمواطنين الأعراض والعلاج ومعلومات عن الفيروس الذي ظهر موخرًا.

الفيروس المخلوي التنفسي

وقال أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط لـ«الوطن» إن الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس قديم وليس جديدا وليس وباء في نفس الوقت وهو يصيب الجهاز التنفسي ويظهر كل عام بشكل جديد، وهذا العام الفيروس المخلوي الذي ظهر هو نتاج ما قام به القطاع الوبائي بوزارة الصحة في عمل مسحة من الأطفال الذين يعانون من أمراض تنفسية في المدارس فاتضح من المسحة أن 73% من المرضي الأطفال لديهم أعراض تنفسية بسبب الفيروس المخلوي و27% إنفلونزا أو فيروس الغدي.

أعراض الفيروس المخلوي

وأضاف رئيس جمعية أسيوط للصدر أن الفيروس المخلوي أعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا ويأتي للأطفال وخصوصا الرضع أقل من سنتين مشيرًا إلى أن الإصابات امتدت للكبار عن طريق العدوى وتظهر عن طريق ارتفاع في درجات الحرارة وسعال وكحة وألم في الحلق الذي يتسبب في الانزعاج للأطفال الرضع وانسداد وسيلان للأنف وعطس وتكسير في الجسم والعلاج قد يصل لأسبوعين وهناك 2% من المرضى يمكن أن يتصاعد معهم ويصل إلى الشعب الهوائية.

علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة أسيوط، إلى أن هذا الفيرس المخلوي لا يقلق ولن يكون أخطر من كورونا أوالإنفلونزا وإذا استمر ارتفاع الحرارة عن 38 درجة لمدة تزيد عن 48 ساعة على المريض التوجه إلي الطبيب وفي الغالب يكون العلاج مخفضات للحرارة تحتوي على مادة الباراسيتامول لأنها آمنة للجميع.