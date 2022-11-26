مستشفى إيزيس بالأقصر تحصد جائزة أفضل منشأة طبية من ملتقى «الرعاية الصحية»

حصلت مستشفى إيزيس للنساء والتوليد بمحافظة الأقصر، على جائزة أفضل منشأة طبية على مستوى مستشفيات الرعاية الصحية خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للرعاية الصحية.

حضر الفعاليات وزير الصحة خالد عبد الغفار، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومحافظي الأقصر وأسوان وسفراء دول أسبانيا وكينيا وفرنسا، وتسلم الدكتور طاهر الحامدي، مدير المستشفى، درع التكريم من وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية.

وأعرب مدير مستشفى إيزيس، عن سعادته وفخره بحصول المستشفى على أفضل منشأة صحية، مؤكداً أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة متكاملة ونجاح متكامل لكل أعضاء الفريق الطبي بمستشفى إيزيس، وحصول فريق عمل مستشفى إيزيس على جائز أفضل فريق في الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهذا تكليل لكل أطباء وتمريض وعاملين في مستشفى إيزيس، وجائزة مشرفة.

علامة فارقة في صحة المرأة

وأشار الدكتور طاهر الحامدي، إلى أن مستشفى إيزيس التخصصى، هي أول مستشفى على مستوى الصعيد لتقديم خدمات أكثر من ألفي خدمة شهرية، وكانت تلك علامة فارقة في صحة المرأة في جنوب الصعيد، وأشعر بالفخر بوجودي وسط ذلك الحشد من أبطال منظومة التأمين الصحي الشامل.

مفاجأة كبيرة وتقدير عظيم

وأكد مدير المستشفى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حصول مستشفى إيزيس على جائزة أفضل منشأة طبية كان مفاجأة كبيرة وتقدير عظيم من الدكتور أحمد السبكي، والمعايير التى من خلالها حصلت مستشفى إيزيس على هذه الجائزة، هي أن استطاعت مستشفى إيزيس علاج كافة الحالات المرضية الخاصة بالمرأة، وعدم الاحتياج لتحويل أي مريضة إلى مستشفى أخرى خارج الأقصر.

وتابع: وهذا ليس بالأمر الهين فى مجال الطب، وخاصة أن عمر المنشأة سنتين فقط، وكذلك توفير كافة الطبية للمرأة في جنوب الصعيد، والوصول لدرجة كفاءة عالية تصل بنا أن نعالج كافة الحالات ولا نقول لحالة إن الخدمات غير متاحة مهما كانت صعوبتها سواء عمليات جراحية أو حالة مرضية خطيرة، والفريق الطبي على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة.