نقيب صيادلة الإسكندرية لـ إيمان الحصري: نحن خط الدفاع الأول في الصحة

قال الدكتور محمد الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إنه على مدار العقود الماضية كان يقوم الصيادلة في خدمة المواطنين، وظهر دورهم جليا في أزمة فيروس كورونا وحملة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل، «الصيادلة هم خط الدفاع الأول فيما يخص الصحة».

الشافعي: النقابة رصدت واقعة كبرى لإحدى الصيادلة

وأضاف «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن النقابة رصدت واقعة كبرى لإحدى الصيادلة استغاث بها الأهالي، وصرفت روشتة طبية وأعطت حقنة طبية للمريض، إلا أنه وبعد ذلك الإجراء انتقل المريض للمستشفى وتوفي.

واستطرد: «الصيادلة في الوقائع اللي زي دي بالرغم أنهم بيؤدوا دور لكن لا يوجد ما يحميهم، وفيه عشرات الآلاف من الصيدليات هما خط الدفاع عن المستشفيات سواء العامة أو الخاصة، والسبب في واقعه الصيدلانية ما زال حتى الآن قيد التحقيق».

وأوضح أن إحالة الطبيبة الصيدلانية إلى المحكمة الجنائية تسبب في غضب شديد ما بين الصيادلة، حيث إن ما يكتبه الطبيب في الروشتة يصرفها الصيدلي دون إبداء رأي فيما كتبه الطبيب، «الدكتور كان كاتب علاج للأولاد واتصرف بشكل مظبوط وخدوا الحقن بشكل مظبوط، لكن فيه طرف آخر وهو المستشفى».