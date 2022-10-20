«الصيادلة» تخاطب «الصحة» لسرعة إنهاء إجراءات تراخيص مزاولة المهنة

خاطبت نقابة الصيادلة إدارة التراخيص بوزارة الصحة لاستقدام موظفيها بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة للدفعة الجديدة المتقدمة للقيد بالنقابة العامة، إضافة إلى المتقدمين بجميع محافظات الجمهورية من خلال مندوبي النقابات الفرعية.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة العامة لصيادلة مصر على تسهيل إجراءات القيد للخريجين الجدد.

وتتقدم النقابة بالشكر لوزارة الصحة للاستجابة لطلب نقابة الصيادلة والموافقة على استقدام موظفيها، حيث بدأوا عملهم بمقر النقابة العامة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وجرى إنهاء تراخيص ما يقرب من 1000 صيدلي تقدموا لاستخراج تراخيص المزاولة، وجاري الأسبوع المقبل استخراج التراخيص لجميع الصيادلة الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر بداية من يوم الأحد المقبل إنهاء تراخيص مزاولة مهنة الصيادلة للمتقدمين بالنقابة العامة وتسليمها للصيادلة في نفس اليوم، شرط التقدم فى الفترة الصباحية من 9 إلى 12 ظهرا، أما المتقدمين بأوراقهم فى الفترة من بعد 12 ظهرا يجرى تسليم التراخيص لهم في اليوم التالي.

بالنسبة للأوراق المطلوبة للقيد في النقابة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة، فهي:

أولاً: الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه النقابة (الدفعة الجديدة).

- أصل شهادة التخرج، 2 شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي سارية (صورة بعد الاطلاع على الأصل).

- الموقف من التجنيد (صورة بعد الاطلاع على الأصل).

- عدد 2 صورة شخصية مختومة بخاتم الكلية (أصل).

- شهادة المعادلة للجامعات الخاصة (صورة بعد الاطلاع على الأصل).

- الفيش الجنائي موجه للنقابة (أصل).

- شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها.

ثانيا: الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة:

1- شهادة التخرج أصل.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- صورة البطاقة الشخصية.

4- الموقف من التجنيد.

5- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.

6- إيصال سداد النقابة العامة.

7- دوسيه للحفظ.

8- نموذج صحة 13 (ملف الوزارة موجود بالنقابة العامة).

9- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

10- أصل شهادة التشريعات للجامعات الخاصة.

11- أصل شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة.

12- أصل شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية ( للجامعات الخاصة).