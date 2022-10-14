رئيس اتحاد المهن الطبية يعلن تضامنه مع رفع الحراسة القضائية عن الصيادلة

أعلن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء البشريين ورئيس اتحاد المهن الطبية، عن تضامن الاتحاد مع جموع الصيادلة لرفع الحراسة القضائية عن النقابة قبل بدء وقائع الجمعية العمومية.

اتحاد نقابات المهن الطبية

جاء ذلك بعد صعوده للمنصة وقبل إعلان اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية وهو حضور 300 عضو من أعضاء اتحاد المهن الطبية.

وقال خيري خلال كلمته في الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية تضامنا مع رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة: «مش محتاج كلام وسنؤكد عليه خلال فعاليات الجمعية العمومية».

معا لإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة

ورفع عدد كبير من الصيادلة لافتات مدون عليها «معا لإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة»، وسط حشد كبير من أعضاء اتحاد المهن الطبية والذي يضم الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين.

وبدأت وقائع الجمعية العمومية بالسلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية تقرير الأمين العام، تقرير أمين الصندوق عرض ميزانية عام 2019، الموازنة التقديرية لعام 2022، عرض أنشطة الاتحاد التي قام بها المجلس من 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية، وأخر مستجدات قضية شركة الاتحاد للثروة الحيوانية، عدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات، تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد.