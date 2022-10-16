«الصيادلة» تتقدم ببلاغين للنائب العام ضد تطبيقين لبيع الأدوية إلكترونيا

استكملت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم، سلسلة البلاغات التي تستهدف ردع التطبيقات الإلكترونية والمواقع التي تبيع أدوية عبر الإنترنت بلا رقابة ولا رادع، حيث تقدمت النقابة اليوم ببلاغين جديدين للنائب العام ضد تطبيقين إلكترونيين إذ اتهمتهما بتهديد سوق الدواء المصرية وصحة وسلامة المريض وسمعة الدواء من حيث أمانه وفاعليته.

بيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها

وأكدت النقابة في البلاغات المقدمة على إمكانية تسهيل هذه المواقع لبيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها وغير معلومة المصدر حيث تباع الأدوية من خلال هذه المواقع دون إشراف عليها، وهو مادفع مزيداً من التطبيقات إلى الظهور وممارسة نفس النشاط غير الشرعي.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن قيام التطبيقين ببيع الأدوية هو تعد على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث يجرم هذا القانون بيع أي دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلية مرخصة، كما خالف قانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، إضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية رقم 189 لسنة 1970.

كيانات غير قانونية

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها تصدت لهذه الظاهرة بعدة بلاغات للجهات المختصة كونها كيانات غير قانونية تقدم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص أو ضابط رقابي، وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.