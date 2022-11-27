ضبط صاحب مطبعة متهم بتزوير محررات رسمية في الطالبية

ألقت إدارة الأموال العامة بأشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة واللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على صاحب مطبعة التعاون الكائنة في شارع ترسا بدائرة القسم ومقيم بولاق الدكرور؛ لمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، خصوصًا الشهادات الجامعية وبيعها مقابل أجر مادي لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

وبتفتيش المكتب عثر على 10 شهادات جامعية مقلدة منسوبين لجامعة القاهرة، جهاز كمبيوتر، ماكينة تصوير وطباعة ألوان، ماكينة تقطيع ليزر لتصنيع الأختام المقلدة بمشتملاتها، 8 أختام بلاستيكية لشعار الجمهورية المقلد منسوبة إلى جامعة عين شمس الإدارة العامة، جامعة القاهرة شئون التعليم والطلاب، جامعة الأزهر كلية التجارة محافظة الجيزة إدارة الحوامدية التعليمية، مصلحة الضرائب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، جامعة القاهرة كلية الآداب «4 أكلاشيهات بقراء بصمته» لجنة النظم والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية التجارية قطاع القاهرة ناجح، ناجح إعدادية.

كما ضبط نحو 150 طابعًا تأمينًا مقلدًا، و100 طابع الشهيد، و200 طابع وزارة الخارجية للتصديقات فئة مائة وعشرة جنيهات، و100 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مجموعة من الأوراق البلاستيكية والشرقية المستخدمة فى تزوير الشهادات الجماعية، و2 فلاشة محمل عليها الشهادات والأختام للمحررات المزورة هارد خارجي، مجموعة من الأدوات والأخبار المستخدمة فى عملية التزوير، مبلغ مالي 11 ألف جنية حصيلة نشاطه من التزوير.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.