القبض على مسجل خطر بتهمة غسيل 10 ملايين جنيه حصيلة تزوير المستندات 

اعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

وقال بيان لوزارة الداخلية، إنه استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة ممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه

وأضاف البيان أن المتهم حاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس شركات ومشروعات تجارية، بالإضافة إلى إيداع بعض تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه.