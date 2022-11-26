عضو «التنسيقية» لـ إيمان الحصري: بيان الاتحاد الأوروبي كلام فاضي وتدخل في شؤون مصر

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر وبه الكثير من المغالطات، مشيرا إلى أن البيان لم يصدر لأول مرة، لكن دائما ما يستخدم نوابه ورقة مهترئة لمخاطبة الدولة المصرية، خاصة عندما يستشعرون أن الدولة تتقدم للأمام، «قرار الاتحاد الأوروبي كلام فاضي».

درويش: ما يفعله البرلمان الأوروبي يؤدي لاحتقان

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب على هؤلاء أن يتفهموا بأن مصر الآن ليست كما كانت عليه قبل 10 سنوات ماضية، وما يحدث من قبل البرلمان الأوروبي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان تجاه المجتمع الغربي والبرلمانات المختلفة.

درويش: مصر ليست في حاجة للدفاع عن نفسها

واستطرد: «مصر ليست في حاجة للدفاع عن نفسها، وإحنا في ملف حقوق الإنسان تحديدا وهي منفتحة بهذا الملف، واللي مش متعلق بالسجون أو القضاء لكن متعلق بحياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وتمكين المرأة والشباب، ولو حابين نحط عنوان لهذا نقدر نقول أن مصر دولة بتطبق حقوق الإنسان بخلاف ما يطبقه الغرب».

وأوضح أنه في حال قررت مصر فتح ملف حقوق الإنسان في الغرب فسنجده ملفا مهترئا، متابعا: «كفى لعبا بهذه الورقة والتي لن تجدي نفعا مع الدولة المصرية ولا شعبها أو قيادتها، حاولوا تشوفوا ملف آخر وتتعاونوا مع الدولة المصرية والمنطقة والعالم لا يتحمل المزيد من تلك الألاعيب غير مسبوقة».