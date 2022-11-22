وزير الزراعة يبحث مع مسؤولي بنك مصر آليات دفع الائتمان للقطاع الزراعي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع ممثلي بنك مصر المختصين بالائتمان لدراسة كيفية وآليات تحفيز البنك للتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، وآلية تصميم نماذج تمويلية لهذه المشروعات، بما يؤدي إلى زيادة نسبة مساهمة بنك مصر في تمويل النشاط الزراعي وكذلك الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وكل الأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة والجهاز المصرفي لدفع وتعزيز التمويل للقطاع الزراعي بما يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

الزراعة تسهم بـ15% من الناتج المحلي ويستوعب 25% عمالة

وأشار القصير إلى أنَّ القطاع الزراعي يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من العمالة ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين كما يوفر المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.

تمويل الدولة لقطاع الزراعة.. قرض بفوائد ميسرة

وأضاف وزير الزراعة، أنَّ الدولة سبق ومولت هذا القطاع المهم بفوائد ميسرة 5% من خلال القطاع المصرفي لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، كما قدمت قرضًا دون فائدة على 10 سنوات لمشروعات تحديث نظم الري من أساليب الري القديمة إلى الحديثة