«الأوقاف» تطلق مبادرة «حق الوطن» بمراكز شباب شمال سيناء لغرس الانتماء

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء مبادرة «حق الوطن» بمراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، بمشاركة لفيف من علماء الأوقاف والشباب والرياضة، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وفي ضوء مبادرة «حق الوطن».

جاء ذلك تزامنًا مع الذكرى الخامسة لحادث مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، الذي استهدف فيه الإرهابيون المصلين في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 2017، وراح ضحيته أكثر من 310 شهداء، وأصيب ما يقرب من 112 آخرين.

ندوة عن «حق الوطن»

وعقدت إدارة أوقاف بئر العبد، ندوة عن «حق الوطن» بمركز شباب سالمانه، حاضر فيها الشيخ باسم عبدالمنعم السيد الوحيدي إمام وخطيب ومدرس، وبحضور الشيخ محمود سلام مدير إدارة أوقاف بئر العبد، وجميل العنيزي مدير إدارة الشباب في بئر العبد.

وأقيمت ندوة أخرى بمركز شباب الروضة، حاضر فيها الشيخ محمد عبدالفتاح زريق إمام وخطيب ومدرس، بحضور إسماعيل سلامة سليم مدير مركز الشباب، وا مدير إدارة أوقاف بئر العبد.

ندوة لـ«أوقاف الشيخ زويد»

ونظمت إدارة أوقاف الشيخ زويد ندوة عن «حق الوطن»، في مركز شباب الخروبة بالشيخ زويد، حاضر فيها الشيخ عبدالسلام إبراهيم الغباشي، بحضور فرج الحمايدة مدير إدارة الشباب بالشيخ زويد، ومحمد النصايرة وكيل إدارة الشباب بالشيخ زويد، ومدير إدارة أوقاف الشيخ زويد، ومدير مركز شباب الخروبة.