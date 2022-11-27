وفاة إيرين كارا بطلة فيلم «فلاش دانس» في أمريكا

فقدت الساحة الغنائية الأمريكية، أمس السبت، إيرين كارا عن عمر ناهز «63 عاما»، وأعلنت جوديث موس، مديرة الدعاية للمغنية الراحلة في بيان عبر «تويتر»، أن الممثلة وكاتبة الأغاني، توفيت في منزلها بفلوريدا، مضيفة إن سبب الوفاة غير معروف حاليا.

موس: إرث المغنية إيرين كارا سيعيش إلى الأبد

وأشارت موس، إلى أن إيرين كارا، كانت روحا موهوبة جميلة، وسيعيش إرثها إلى الأبد من خلال موسيقاها وأفلامها. وحصلت إيرين كارا، في وقت سابق، على جائزتي أوسكار وجرامي، كما اشتهرت بعملها في فيلمي «فلاش دانس» في عام 1980 و«الشهرة» الحائزين على الجائزتين السينمائيتين.

وبدأت مسيرة المغنية إيرين كارا المهنية في مجال الأعمال الاستعراضية في سن مبكرة وامتدت إلى المسرح والتلفزيون والموسيقى والسينما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إيرن كارا مولودة لأب من بورتوريكو وأم كوبية أمريكية

ولدت المغنية إيرن كارا في عام 1959، لأب من بورتوريكو وأم كوبية أمريكية، بحي «برونكس» بمدينة نيويورك، وكانت الأصغر بين 5 أطفال وبدأت حياتها المهنية على شاشة التلفزيون باللغة الإسبانية والإنجليزية، واصلت الظهور في عدد من مسرحيات برودواي الموسيقية المتقطعة.

وحققت المغنية، إيرين كارا، انطلاقة كبيرة في عام 1980 عندما لعبت دور «كوكو هرنانديز» في فيلم «الشهرة» الموسيقي الشهير، كما أدت أغنية الفيلم الرئيسية، فيما أكسبها أدائها ترشيحًا لأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 1981.

وشاركت إيرين كارا لاحقًا في كتابة غناء «فلاش دانس.. يا له من إحساس»، من فيلم« فلاش دانس» عام 1983، وفازت بجائزة «جرامي» لأفضل أداء صوتي للإناث بالإضافة إلى جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، ووفاق لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».