جبل سانت كاترين يسجل درجة حرارة 2 تحت الصفر لأول مرة في 2022

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن الطقس في المدينة معتدل نهاراً، شديد البرودة في الليل وبالتحديد في الساعات الأخيرة قبل شروق الشمس، موضحا أن درجات الحرارة تنخفض فوق القمم الجبلية بصورة كبيرة جدا وتصل في بعض الأحيان إلى تحت الصفر.

أضاف العناني أن المدينة تستعد لاستقبال موسم الثلوج حيث تنخفض درجات الحرارة علي معظم الحبال المحيطة بالمدينة، موضحا أن بعض الآبار للأراضي في الجبال تتجمد بسبب الحرارة المنخفضة.

درجة حرارة 2 تحت الصفر

أوضح رئيس مدينة سانت كاترين أن أعلى القمم الجبلية على مستوى مصر هي قمة جبل سانت كاترين 2850 مترا فوق مستوى سطح البحر، وهي التي تسجل أدني درجات حرارة مشيرًا إلى أن قمة جبل سانت كاترين سجلت درجة حرارة فجر اليوم 2 تحت الصفر وهي أقل درجة حرارة على مستوى مصر.

وتابع أنه لا يوجد ثلوج فوق القمم الجبلية للمدينة حتى الآن موضحا أن درجة حرارة جبل موسي واحد درجة مئوية فقط أما المدينة فقد سجلت 4 درجات.

موسم الثلوج

قال اللواء طلعت عبد إن فصل الشتاء الذي يبدأ الشهر المقبل هو موسم تساقط الثلوج على المدينة خاصة أن القمم الجبلية تسجل درجات حرارة أقل من الصفر طوال موسم الشتاء.

وأشار إلى أن موسم الثلوج من المواسم التي تجذب آلاف السياح للمدينة كل عام حيث يفضل العديد من الشباب والسياح مشاهدة سقوط الثلوج حيث تتحول المدينة إلى قطعة من أوربا وتكتسي باللون الأبيض.