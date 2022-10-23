طقس سانت كاترين اليوم.. جبل موسى 6 درجات

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، موجة برد شديدة مع اقتراب الموسم الشتوي، وتسجل المدينة والمناطق الجبلية الموجودة فوق الجبال درجات حرارة منخفضة للغاية.

رمضان محمود الجبالي، دليل بدوي، أكد لـ«الوطن» أن الحرارة تنخفض بشدة هذه الأيام في الساعات الأخيرة من الليل، موضحا أنه كدليل بدوي يقوم بتنبيه السياح الذي يصعدون الجبل بارتداء ملابس ثقيلة.

وأوضح أن أهالي سانت كاترين يفضلون هذا الفصل الذي أصبح مصدر رزق للمدينة خاصة أن السياح يأتون لمشاهدة شروق الشمس فوق جبل موسى والاستمتاع بالطقس البارد.

طقس سانت كاترين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء بصفة عامة وسانت كاترين بصفة خاصة، وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن طقس سانت كاترين في النهار معتدل ويميل إلي البرودة ليلا.

وتابعت أن الطقس يكون باردا في كل أنحاء المدن في الساعات الأخيرة من الليل وقبل الفجر، مشيرا إلى أن البرد في سانت كاترين يكون قبل محافظات مصر فالشتاء بدء بالفعل في المدينة.

وسجلت المدينة فجر اليوم الأحد درجات حرارة 11 درجة مئوية، درجة حرارة جبل سانت كاترين 4 درجات، درجة حرارة جبل موسى 6 درجات، وهي أقل درجة حرارة في مصر في الوقت الحالي.

ارتداء الملابس الشتوية

قال رئيس مدينة سانت كاترين إن المواطنين ارتدوا الملابس الشتوية بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، موضحا أن الدليل البدوي الذي يرافق السياح خلال رحلة الصعود إلى جبل موسى يؤكد على السياح ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة خلال الرحلة لأن درجة الحرارة منخفضة فوق الجبل.

وأشار إلى أن مدينة سانت كاترين جاهزة لاستقبال السياح من كل حدب وصوب ، متوقعا إقبال سياحي علي المدينة خلال فترة انعقاد قمة المناخ.